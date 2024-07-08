الجيش: تعرضنا للرشق بالحجارة وإطلاق نار بالهواء أثناء توقيف مطلوب أطلق النار في مخيم نهر البارد

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ ٨ / ٧ /٢٠٢٤، وعلى أثر إشكال تخلله إطلاق نار في مخيم نهر البارد، دهمت قوة من الجيش منازل مطلقي النار وأوقفت المطلوب (ج.ع.)، وأثناء عملية الدهم تعرضت القوة للرشق بالحجارة، كما حصل إطلاق نار في الهواء".
وأكدت المديرية، أن "وحدات الجيش المنتشرة اتخذت الإجراءات اللازمة وعملت على دهم منازل مطلقي النار لتوقيفهم"، مؤكدةً أن "التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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