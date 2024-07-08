وحدة الطوارئ في"كاريتاس لبنان"زارت المطران مراد في كنيسة سيدة البشارة المتحف

زار وفد من وحدة الاستجابة لحالات الطوارئ في "كاريتاس لبنان" النائب البطريركي العام على أبرشية بيروت البطريركية للسريان الكاثوليك رئيس اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي-الإسلامي المنبثقة عن مجلس "البطاركة والأساقفة الكاثوليك" المطران مار ماتياس شارل مراد في كنيسة سيدة البشارة المتحف- بيروت.

ونقل الوفد إلى مراد "محبة وتقدير رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود الكرملي"، وأطلعه على "نشاطات الوحدة والجهاز وخصوصا مشاركتهم في أحداث مرفأ بيروت، واضعاً جميع إمكانات الوحدة والجهاز بتصرف الأبرشية البطريركية من أجل التعاون والتنسيق مع صاحب السيادة".

وشكر لمراد "لفتته بزيارة مقر عام وحدة الطوارئ في حالات - كسروان ومبادرته المفعمة بالمحبة والإيمان".

بدوره، شكر مراد أعضاء ووحدة الطوارئ وجهاز الشبيبة في"كاريتاس لبنان"، على "عطاءاتهم الإنسانية والاجتماعية والتطوعية في خدمة الكنيسة والوطن، مقدراً تضحياتهم في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة والحرجة في وطننا الحبيب لبنان".