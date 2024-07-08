قوى الأمن: القبض على مطلوبين بحوزتهما ظرفين من المخدرات

أعلنت المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات، أنه "ضمن إطار خطة وضعتها وحدة الشرطة القضائية، وتهدف إلى توقيف مطلوبين على مختلف الأراضي اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية. توافرت معلومات للمجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة عن قيام المدعو: ن . ق. (مواليد عام 1996، لبناني) باستخدام "جيب" ذات زجاج حاجب للرؤية ولوحاته مزورة لنقل مطلوب للقضاء من بيروت الى البقاع".
وكشفت أنه "بتاريخ 30-6-2024، نصبت قوة من المجموعة المذكورة كمينا محكما في محلة ضهر البيدر، أدى الى توقيف (ن. ق) المذكور، على متن الـ"جيب" وبرفقته (ح. م. مواليد عام 1997، لبناني)، وهو مطلوب بموجب /5/ ملاحقات عدلية بجرائم مخدرات وتجارة أسلحة. وضبط بحوزتهما ظرفين من المخدرات".
وأكدت أنه "تم تسليمهما إلى المراجع المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما عملا بإشارة القضاء المختص".
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