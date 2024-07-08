جعجع طلب من وزير التربية عدم قبول أي طالب أجنبي لا يملك إقامة صالحة

توجه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، بالقول "بحلول العام الدراسي 2024-2025 يجب ان يعود الوضع في المدارس، المدارس كلها، وعلى مختلف مستوياتها، إلى وضعه القانوني، بمعنى انه، وكما يُطلب من كل طالب يتقدّم بطلب قبول في مدرسة رسمية او خاصة ان يقدِّم أوراقه الثبوتية، هكذا أيضا أتوجه اليكم كي يصدر عنكم تعميم للمدارس كلها على اختلافها، بعدم قبول أي طالب أجنبي سوري أو سواه ليس بحوزته إقامة صالحة وصادرة عن الأمن العام اللبناني، وهذه الوثيقة هي الوحيدة القانونية بنظر الدولة، وعلى وزارة التربية تاليا ان تكون في طليعة المتقيدين بهذا الأمر".

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