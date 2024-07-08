وسائل إعلام عبرية: مطالب نتنياهو الجديدة تهدد صفقة وقف إطلاق النار في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن هناك خلافات بشأن مفاوضات التهدئة في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، بين حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن أبرز نقاط الخلاف بشأن صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة "تتمثل في مطالبة إسرائيل بحق الرد على أي خرق من حماس، وموعد انتهاء المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار الدائم."

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر لم تسمها، قولها إن هناك خلافات في مفاوضات صفقة التهدئة تتعلق أيضا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من محوري فيلادلفيا ونتساريم.

وفي السياق، ذكرت القناة الـ 12 العبرية، أن وفد المفاوضات فوجئ خلال اجتماع له مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قبيل مغادرته من إلى الدوحة، بإعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانًا أكد فيه العديد من مطالب الجديدة غير المتفق عليها من قبل فريق التفاوض الإسرائيلي، مشيرين إلى أن نتنياهو يراكم باستمرار الصعوبات ويسلط الضوء على الخلافات لعرقلة المفاوضات، ولا يركز على النقاط التي تم الاتفاق عليها والتي يمكن الاستفادة منها.