وزير الخارجية ونظيره الإيرلندي يستعرضان مستجدات غزة ولبنان

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا، اليوم، من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في إيرلندا ميشيل مارتن.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تشهد هذا العام مرور الذكرى الخمسين على نشأتها، والتأكيد على الحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات الثنائية، وفي إطار الاتحاد الأوروبي.

كما ناقش الجانبان التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة، ولبنان، وخطر توسع الصراع في المنطقة.