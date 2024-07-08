وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تشهد هذا العام مرور الذكرى الخمسين على نشأتها، والتأكيد على الحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات الثنائية، وفي إطار الاتحاد الأوروبي.
كما ناقش الجانبان التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة، ولبنان، وخطر توسع الصراع في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية ونظيره الإيرلندي يستعرضان مستجدات غزة ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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