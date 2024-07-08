حركة فتح تُدين الاعتداء على الناشط أمين عابد في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) الاعتداء على الناشط أمين عابد، اليوم الاثنين، خلال نشاطه الدؤوب على إغاثة ومساعدة النازحين من الشعب الفلسطيني، جرّاء حرب الإبادة الإسرائيليّة المتواصلة على قطاع غزّة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت (فتح) في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الاثنين، أنّ الاعتداء الإجراميّ على الناشط والمناضل (عابد) الذي لم يتوانَ عن مؤازرة ابناء شعبه ومساعدتهم وتضميد جراحهم؛ تكشف بما لا يدع مجالًا للشك تنامي مظاهر الإجرام والتناحر التي أفسحت لها سلطة الأمر الواقع في قطاع غزّة المجال، معتبرةً أنّ ذلك نتيجةً لاستشراء سياسة القمع والاستبداد، بالرغم مما يتعرّض لها شعبنا من حرب إبادة ممنهجة أفضت إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، وتدمير قطاع غزّة وتحويله إلى مكان غير صالح للحياة، في محاولة من منظومة الاحتلال الاستعماريّة لتنفيذ مخططاتها ضدّ شعبنا.

وحمّلت (فتح) سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة المسؤوليّة الكاملة عن حياة الناشط (عابد) مؤكدةً أنّ استخدام الإرهاب والعنف والاعتداء و(البلطجة) بحقّ الناشطين والمناضلين لن يثنيهم عن مواصلة دورهم الإغاثيّ والوطنيّ حيال شعبهم.