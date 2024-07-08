صبحي: تكثيف التعاون مع منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة

ياسر رشاد - القاهرة - التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشباب المشاركين في منتدى الايسسكو الدولي "من الشباب لأجل الشباب"، والذي تم عقده خلال الفترة من 24 – 28 يونيو 2024 باذربيجان .



شارك في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي د سالي مبروك مدير ديوان منظمة الايسسكو من مقرها بالمملكة المغربية ، د كريم عبد الباري – سفير شباب للسلام لدى الايسسكو عن جمهورية مصر العربية ، د ساندي سالم سفير شباب لدى الايسسكو عن اذربيجان ، والسادة مساعدي ومعاوني الوزير.



ومن جانبه ، أشاد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتعاون بين الوزارة والمنظمة ، والتنفيذ المميز لفعاليات المنتدى باذربيجان بمشاركة الخليج 365 الشبابي من الشباب سفراء السلام ، مبيناً اطلاعه بمخرجات المنتدى ، ومؤكداً على تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة في مجالات عمل المنظمة وكذا فعاليات عام شباب الايسسكو 2024 تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



اوضح وزير الشباب والرياضة أن استراتيجية الوزارة تأتي منسجمة مع التوجه الاستراتيجي للايسسكو الذي يولي اهتماماً خاصة بالشباب كما يتضح من عام الايسسكو للشباب 2023 – 2024 ، مشيراً أن الوزارة والمنظمة تهتمان بابراز ابداعات الشباب ، وكذا سماع اصوات الشباب حول القضايا ذات الاهمية .



وفي كلمتها ، قالت الدكتور سالي مبروك :" يتوجه مدير المنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك بالتهنئة للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتجديد ثقة القيادة السياسية في ظل النجاحات والانجازات المحققة في قطاعي الشباب والرياضة، وتأكيد مدير عام المنظمة على تطوير التعاون بين المنظمة ووزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة وخاصة في مجال بناء قدرات الشباب في صناعة السلام للتأكيد على أهمية ودور الشباب فى بناء مجتمعاتهم ، و مجالات الابتكار والتكنولوجيا .



ووجه الدكتور كريم عبد الباري سفير الشباب للسلام لدى الايسسكو ، الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على رعايته للشباب المصري ومبادراتهم وافكارهم ، موضحاً مخرجات مشاركته في المنتدى في الجلسات وفي ورش العمل المرتبطة بالتنمية المستدامة.

وقامت الدكتورة ساندي سالم سفير الشباب للسلام لدى الايسسكو ، باطلاع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مشاركتها في المنتدى وانشطتها في مجال التبادل الطلابي ، مشيرة الي رسالة السيد فريد جايبوف – وزير الشباب والرياضة بجمهورية أذربيجان والتي وجهها للدكتور اشرف صبحي لتعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ووزارة الشباب والرياضة الاذربيجانية وخاصة في مجال تعزيز دور الشباب للسلام والعمل الانساني.