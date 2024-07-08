شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دفاع النواب: بيان الحكومة تميز بالشفافية وعليها المصارحة مع الشعب والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى والذي أعلنه اليوم في البيان الذي ألقاه أمام نواب الشعب، سيتم إحالته الي لجنة مختصة والتي ستعد تقريرها الخاص للعرض على المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة خلال أيام ، مؤكداً أن البرنامج ارتكز علي محاور هي الأهم من بينها حماية الأمن القومي وبناء الإنسان المصري والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في بيان له اليوم، أن هناك آمال كبيرة بعد إلقاء البيان الحكومي ترتكز على عدة محاور، منها الحفاظ على الأمن القومي المصري في ظل التحديات والعدائيات التي تواجه الدولة المصرية في الخارج والداخل، معولا إلى أهمية دور الحكومة في الحفاظ على الأمن القومي المصري في إطار دوائرة المختلفة، خاصة ونحن نتواجد في وسط دائرة مشتعلة وسط كل الاتجاهات الاستراتيجية، لذلك هناك أهمية في الحفاظ على الأمن القومي المصري من التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، علي أن بيان الحكومة اليوم جاء مختلفاً عما سبق حيث تميز بالوضوح والرؤي المستقبلية، لذلك يجب عليها أن تتوخى الشفافية والنزاهة، والتيسير على المواطنين، والعمل الميدانى والتواصل المباشر لتحقيق احتياجات المواطنين والسماع لأصواتهم ومطالبهم، ولابد من التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتقديم الخدمات النوعية والأساسية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية حتي يشعر المواطن بالتغيير الي الأفضل وبشيء ملموس علي أرض الواقع.

وأشار النائب اللواء أحمد العوضي، إلي أن بيان الحكومة يرتكز علي توجهات القيادة السياسية الرشيدة الواردة بخطاب التكليف الرئاسي لعام 2024، ويراعي المحاور الرئيسية اللازمة للبناء علي مكتسبات المرحلة الماضية مرحلة البناء والتنمية والتعمير الي مرحلة أكثر إشراقًا مرحلة جني الثمار في إطار من التركيز علي أولوية تحسين مستوى المواطنين وضمان جودة الحياة الكريمة، وبناء الإنسان المصري إيمانًا بأنه لا تنمية دون مواطن يتمتع بمستوى معيشة وخدمات ذات جودة عالية دون تمييز مع أهمية أن تصاحب هذه البرامج الفرعية برامج للمتابعة والتقييم الدوري.

وتابع رئيس دفاع النواب، أن بيان الحكومة يعتبر واحدا من أهم البرامج الحكومية غير التقليدية، حيث تميز بتشخيص شامل لجميع المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية والحلول الواضحة والحاسمة، موضحاً إن الدكتور مصطفى مدبولي وضع في البرنامج تصورا شاملا لحل مشكلات التعليم والصحة والإسكان والاقتصاد وحماية وبناء الإنسان، أيضا تميز بالرؤية حول تداعيات وسلبيات الإصلاح الاقتصادي من خلال وضع برامج حماية للحد من الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على هذه الطبقات الكادحة.

وكشف القيادي بحزب حماة الوطن، عن أولويات عمل الحكومة الجديدة والتي تأتي في مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالي الصحة والتعليم خاصة في المناطق الريفية، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وإزالة أية معوقات أمام المستثمرين، دعم حقوق المواطن في وجود خدمات تليق به، والتعامل بشكل حاسم مع العديد من القضايا وأبرزها فوضى الأسعار وجشع التجار، وتنفيذ خطط التنمية المستدامة بشكل يتماشى مع رؤية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.