شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين: برنامج الحكومة يعكس فهمها لتحديات الوطن والمواطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن بيان الحكومة أمام البرلمان يعكس فهمها للتحديات وطرح سبل التغلب عليها داخليا وخارجيا.

وأكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب أن حضور الحكومة بكامل هيئتها أمام البرلمان هو بمثابة صفحة جديدة بين الحكومة والبرلمان .ويؤكد علي أن الحكومة حريصة علي نيل ثقة البرلمان.

وثمن عناني تنويه رئيس الوزراء بأنه حكومة تحديات وأن شعارها هو أن هموم المواطن شغلها الشاغل.

واعتبر الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أن البرنامج طموح ويعكس أولويات المرحلة في ال3 سنوات القادمة مع ايجابيه التأكيد علي أن الحكومة ستكون علي تواصل مستمر بصورة مباشرة ومن خلال الحوار الوطني.

واكد الحزب أنه من المتوقع أن يحوز البرنامج علي موافقة البرلمان لما يتضمن من رؤية واضحة لخطة الحكومة علي التغلب علي العقبات الاقتصادية الحالية مع استمرار الحكومة في طريقها لبناء الجمهورية الحديده مع وعي كامل للتغييرات الإقليمية والدولي