شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر اقتصادية النواب: الرقابة على الأسعار أهم ملامح برنامج الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن بيان الحكومة الجديدة الذى استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تضمن وتكرق لكل الملفات، مضيفا:" نتمنى أن يخفف عن المواطنين ف المقام الأول وتلبية احتياجاتهم اليومية".

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إلى أن البيان تطرق للملفات الحيوية وأبرزها الرعاية والحماية الاجتماعية، والصناعة والزراعة واليات توطين الصناعة وريادة الأعمال والتحول التكنولوجي والتحول الرقمى وملف الدعم الذى يعد من أهم وابرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، إضافة لملف الأسعار والرقابة على الأسواق.

وأكد النائب عمرو القطامي، إن البرنامج تطرق لأهمية محور بناء الانسان وذلك من خلال عدد من الآليات ودعم الصناعة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وعلى الحكومة ترجمة هذا البيان لواقع، على أن تكون هناك قوات تواصل تعمل طوال الوقت لضمان تذليل ايه عقبات قد تواجه المستثمرين في هذا الملف، إضافة لملف التضخم واليات توفير السلع والخدمات للمواطنين بأسعار في متناول الفئات البسيطة.

وكان ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كامل تشكيل الحكومة التى أدت اليمين الدستورية مُؤخرًا، ويشمل برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة، الذى يأتى تحت عنوان "معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا".

واستهل رئيس الوزراء بيانه، بتوجيه التحية إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس المُوقّر، ولشعب مصر العظيم، متقدمًا بالتهنئة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، داعيًا الله أن تكون سنة خير وبركة على مصر والمصريين كافة، وأن يسود السلام والازدهار أرجاء وطننا الحبيب، متمنيًا للحضور دوام التوفيق فى أداء مهامهم الوطنية النبيلة.