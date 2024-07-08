شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: برنامج الحكومة تطرق للعديد من الملفات الشائكة وإعلاء مصلحة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن بيان الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تطرق للعديد من الملفات الشائكة والحيوية، وتأكيد على أن الحكومة الجديدة تعمل على اختراق الملفات الشائكة وأن مصلحة المواطن أولا.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن بيان الحكومة تطرق للعديد من النقاط الحيوية أبرزها وجود 4 محاور أساسية تتمثل فى حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية والعمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل بما يضمن حماية وأمن واستقر الحدود، ودعم القرارات وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالشر، وتطوير السياسية الخارجية لمصر، وتعزيز دورها في المحيط العربي والأفريقي، وتعزيز المشاركة في المنظمات الدولية، وهو ما يؤكد أن الأمن القومى المصري خط أحمر، وأن هناك تحديات لكن الحكومة عازمة على مواجهة هذه التحديات بقوة وعمل على أرض الواقع.

وأشاد غنيم، بتضمين برنامج الحكومة مواصلة الدبلوماسية جهودها بمكافحة الإرهاب في إطار الأمم المتحدة، وتطبيق مقاربة شاملة تشمل المحاور الاقتصادي والاجتماعي والتنمية والفكرية والثقافية والتعليمية والتنسيق مع كلا الاطراف وبناء قدرات الدول في هذا المجال، مؤكدا أن الملف الاقتصادى والاجتماعى أولوية للحكومة خلال الفترة المقبلة، وعلى الحكومة مراقبة تنفيذ برنامجها الذى تضمن محاور جادة شريطة تنفيذ ما جاء به من محاور.