شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: بيان الحكومة يُلبى تطلعات الشعب المصرى.. ويؤكد: قدم معالجة واقعية لمعظم التحديات الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن بيان الحكومة أمام مجلس النواب اليوم، يُلبي تطلعات الشعب المصري بشكل كبير، حيث قدم البرنامج معالجة واقعية لمعظم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، ملتزمة بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، فضلا عن التزام الحكومة بإدراج توصيات الحوار الوطني في مرحلته الأولي ضمن البرنامج وهو ما يؤكد جديتها وحرصها علي تنفيذ التوصيات التي حظت بتوافق وطني علي مائدة الحوار.

وقال " الجندي"، إن برنامج الحكومة تتضمن رؤية جيدة تجاه بناء الإنسان المصري وإعداده علي كافة المستويات، سواء بتحسين الخدمة التعليمية والصحية التي يحصل عليها، أو بتحسين الخدمات الاجتماعية وتطوير البنية التحتية أيضا علي مستوي الوعي والثقافة حتي لا يقع فريسة لقوى الشر التي تتربص بهذا الوطن، مؤكدا أن هذه السياسات ستساهم في تحسين المستوي المعيشي للمواطن المصري.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ملف الأسعار واستقرار الأسواق يقع علي رأس أولويات الحكومة الجديدة، فضلا عن مواجهة ارتفاع معدلات التضخم التي باتت سببا في الارتفاع غير المبرر في الأسعار، كذلك الاهتمام بالقطاع الصناعي ودفعه للأمام من أجل زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد، وهو ما يخفف الطلب علي الدولار ، كذلك الاهتمام بدعم القطاع الزراعي للحفاظ علي الأمن الغذائي المصري، والعمل علي تنمية وتنشيط القطاع السياحي.

وشدد النائب حازم الجندي، علي أن التغيير الحكومي سيساهم في ضخ دماء جديدة داخل الحكومة المصرية، ستنعكس في إعادة رسم وصياغة السياسات الراهنة، وتطوير دورها بما يتماشى مع التحديات الراهنة، وهو ما سيؤدي إلى تغييرات ملموسة على أرض الواقع، داعيا جميع مؤسسات الدولة لتعزيز التكامل والتنسيق فيما بينها من أجل إحداث تغيير حقيقي يشعر به المواطن.