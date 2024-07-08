شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أميرة صابر تطالب باستغلال دور التواصل السياسى فى حل ملفات الشارع السياسى والان مع تفاصيل الخبر

طالبت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، بضرورة استغلال دور التواصل السياسى في حل الملفات التي تمس الشارع السياسي، مشيرة الى أهمية استمرار تجربة تمكين الشباب مثلما حدث مع شباب الأمانة الفنية للحوار الوطنى.

وشددت النائبة أميرة صابر على ضرورة التقدم في مناقشة قضايا الحبس الاحتياطي وسرعة عرض المخرجات التشريعية في دور الانعقاد القادم لمجلس النواب من أجل بناء القدرات وتطويرها، لافتة الى أهمية ومحورية أدوار أعضاء مجلس الأمناء، الوزراء وخاصة وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى المستشار محمود فوزى في الإنفاذ الفوري للتوصيات المتفق عليها.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني أكد خلال اجتماعه الأخير على ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وناقش الحوار الوطني، عددًا من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وجاري إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، موضحا أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.