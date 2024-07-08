شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت السويدي: الرئيس السيسي وجه بحل مشكلة انقطاع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنّه لا ينكر دور الوزراء السابقين، موضحًا: "لجنتي رقابية وتشريعية لـ3 وزارات، الكهرباء، البترول، والبيئة".

أضاف "السويدي"، في لقاء مع الإعلامي محمود السعيد، عبر قناة "إكسترا نيوز": "من المعروف أن وزارتي الكهرباء والبترول أساس الدولة في كل شيء، مثل الطاقة والبترول والغاز، والرئيس السيسي وجه الوزراء الجدد بحل مشكلة انقطاع الكهرباء بدعم من الغاز أو أي طريقة أخرى".



وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: "ونحن كنواب الشعب، نطالب بهذا الأمر، فمن حق المواطن علينا أن يعيش جوا مستقرا به كهربا، وأتوقع أن الفترة المقبلة ستكون الأهداف فيها محددة، وسيتغير فيها الحال، ولا أنكر دور المهندس طارق الملا والمهندس محمد شاكر، حيث عملا بمنتهى الجدية ووقعا الكثير من الاتفاقيات".