شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المجالس النيابية: التوصية بزيادة مقاعد البرلمان ستنعكس إيجابيا على السلام المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

وجه المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى الشكر لأعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطنى، مثمنا دورهم خلال جلسات الحوار، ومؤكدا أهمية إشارة رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ مخرجات الحوار والتعهد ببذل قصارى الجهد بالعمل على تنفيذ مخرجات الحوار وإجراء جلسات للموضوعات المتبقية.

وأضاف محمود فوزى:" فيما يتعلق باللجنة التنسيقية، فقد كانت من الخطوات التي اعتبرناها استجابة قوية من الحكومة، ونستبشر بها خيرا، ولمسنا من رئيس الوزراء حرصه على حضور هذا الاجتماع، وتعهد بأن أول ملف سيعمل عليه بوضوح هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى مما سيؤدى الى مكاسب سريعة للحكومة وللحوار".

وأشار إلى أن أولويات الحكومة تتمثل في إنجاز عدد من مشروعات القوانين من بينهم مشروعات القوانين المعدلة لقوانين الانتخابات ومشروعات قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومشروعات قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومشروع قانون المحليات ومشروع قانون التمييز، مشددا على ضرورة تبنى نظام الانتخابات بأكبر قدر من التوافق حيث يشارك فيه العديد من الأطراف.

وذكر المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن التوصية الصائبة بزيادة عدد مقاعد المجلسين النيابيين ستنعكس إيجابيا على السلام المجتمعى وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

وتقدم الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى بالتهنئة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى لتقلدهم مناصب قيادية في الدولة، مشيرا الى أهمية تعهد رئيس وزراء الحكومة الجديدة بأن الحوار هو واحد من أهم المدخلات في عمل الحكومة الفترة السابقة مما يؤكد دور الحوار الوطنى.



