شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: بيان الحكومة الجديدة يؤكد على مواصلة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى إن تنظيم مقر مجلس النواب فى العاصمة الجديدة كان جيدا وكان فى أبهى صوره وهو يستقبل البيان الاول للحكومة الجديدة بعد تشكيلها وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية مشيدا بالحضور الكثيف لأعضاء مجلس النواب اليوم، والذى تناسب مع حضور الحكومة لكامل أعضائها، مضيفا بأن برنامج الحكومة الذى عرضه الدكتور مصطفى مدبولى شمل كل المجالات والمحاور المختلفة التى شملها خطاب تكليف الرئيس السيسى، ومشيدا بحرصه على التأكيد على عزم حكومته على إيجاد حلول لكل القضايا والمشاكل التى يعانى منها الشعب فى المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية ..

وأشاد رئيس حزب الجيل ببيان د مصطفى مدبولى «رئيس الحكومة» الذى أكد حرص حكومته على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية له ومن أهمها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية. ووضع الحكومة ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

وأكد الشهابي أن د مدبولى فى بيانه أكد مواصلة الحكومة جهود تطوير المشاركة السياسية، وعزمها على تقديم مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ والإدارة المحلية ومد الاشراف القضائى على الانتخابات. تابع رئيس حزب الجيل أن ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب كانت موجودة فى بيان د مدبولى وكذلك تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

أضاف رئيس حزب الجيل أن بيان الحكومة أكد عزمها على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي و جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص بجانب تأكيدها على بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

أكد ناجى الشهابي أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قام بتشكيل لجنة خاصة بعد إلقاء لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وإعداد تقرير يعرض على المجلس يومى الثلاثاء والأربعاء من الاسبوع المقبل لمناقشته

توقع الشهابى منح مجلس النواب الثقة لحكومة د مصطفى مدبولى وذلك فى جلسة يوم الاربعاء من الاسبوع المقبلة ..