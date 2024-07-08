شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العلا: الحكومة الجديدة ترفع شعار المواطن أولا وننتظر منها الكثير والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الديمقراطي الناصري، أن الحكومة الجديدة ترفع شعار المواطن أولا وهو ما اهتم به الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تكليفه الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما يجعل أمامها العديد من الملفات المهمة للعمل عليها لعل أبرزها تلبية احتياجات المواطن البسيطة وتحقيق آماله المشروعة وتخفيف الأعباء التي يتحملها.

وأضاف "أبو العلا" في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أن خدمة المواطن هى الهدف الأساسي للحكومة الجديدة وإيجاد حلول عملية بما يتناسب مع حجم التحديات الراهنة التي تواجها الدولة المصرية في ظل ما يمرُ به العالم حولنا من أزامات خاصة ما يحيط به حدودنا الجغرافية ودوائر الأمن القومي من الناحية الشرقية العربية الشمالية عمقها الاستراتيجي من ناحية الحدود الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية والتي تمر بالأزامات الاقتصادية والاختناقات التي أثرت جميعها علي الشأن المصري الداخلي خاصة من الناحية الاقتصادية.

وكانت قد أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضى، وطبقا للمدة 146 من الدستور فإن مجلس النواب بعد أن يستمع إلى برنامج الحكومة سيقوم بإحالته إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة خلال 10 أيام لمناقشته.