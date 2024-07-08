شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام هلال: أولوية الحكومة الجديدة بناء الإنسان رغم التحديات والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن خطاب التكليف الذى كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، وتوجيهاته هي خارطة طريق للمرحلة القادمة، فكان الأولوية في خطاب التكليف الأمن القومى والصحة والتعليم وخدمات المواطنين أيضا في الأولوية.

وأضاف وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ خلال تصريحه لـ ”الخليج 365”، أن الحكومة الجديدة تأتى من أجل خدمات بناء الإنسان وأولويتها القضاء على الغلاء وارتفاع الأسعار ومحاصرة التضخم والتوسع في الصناعة والزراعة وكثير من التكليفات التي تصب في بناء الإنسان، على أن تكون الصحة والتعليم على رأس الأولويات أيضا.

وقال "هلال": "نعلم حجم التحديات التي تواجهها هذه الحكومة، ومدى التحديات التي تواجهها الدولة سواء الأمنية والتحديات التي يواجهها المواطن".

وكانت قد أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضى، وطبقا للمدة 146 من الدستور فإن مجلس النواب بعد أن يستمع إلى برنامج الحكومة سيقوم بإحالته إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة خلال 10 أيام لمناقشته.