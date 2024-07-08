مصر تكثف جهودها مع الوسطاء الدوليين لوقف الحرب على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - إيران تحذر: الهجوم على لبنان مغامرة ستفجر العالم

كثفت مصر جهودها مع الوسطاء الدوليين لوقف الحرب الإسرائيلية فى غزة وسط تفاؤل وإشادة بتحركات القاهرة فى هذا الشان للتوصل لاتفاق نهائى خلال الأسابيع المقبلة.

ووصل «رونين بار»، رئيس جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى «الشاباك» إلى القاهرة لإجراء محادثات مع الوسطاء بشأن تفاصيل مقترحة لإتمام اتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن بين حركة حماس وإسرائيل.

يضم الخليج 365 ممثلين عن قوات الاحتلال الإسرائيلى وجهاز المخابرات «الموساد».

ونقل موقع «والا» الإسرائيلى عن مسئول إسرائيلى لم يُسمه قوله إن فريق التفاوض الإسرائيلى سيناقش التفاصيل الخاصة باتفاق التبادل المقترح، بما فى ذلك مسألة أسماء السجناء والمعتقلين الفلسطينيين المنتظر إطلاق سراحهم وقضايا أخرى تتعلق بتنفيذ الاتفاق، وإدارة وتشغيل معبر رفح الحدودى بين مصر وغزة ومحور فيلادلفيا.

يأتى ذلك فى وقت قال فيه وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش إن وقف الهجوم العسكرى الإسرائيلى على غزة الآن سيكون خطأ فادحاً.

ويواصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتانياهو عناده، مشيرًا إلى أن الحرب لن تنتهى إلا عندما تتحقق كل أهدافها، بما فى ذلك القضاء على حماس وتحرير كلّ الرهائن المحتجزين فى القطاع.

وكانت حركة حماس، أعلنت موافقتها على التفاوض بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين فى قطاع غزة «دون وقف إطلاق نار دائم، وطالبت الوسطاء بإدخال المساعدات بكميات تصل إلى 400 شاحنة يومياً فى المرحلة الأولى للاتفاق وتريد انسحاب الاحتلال من محور فلادلفيا ومعبر رفح».

وواصلت وسائل الإعلام العبرية الكشف عن فشل قوات الاحتلال الإسرائيلى فى ردع طوفان الاقصى فى السابع من اكتوبر خاصة فى المجال الاستخباراتي. تزامن ذلك مع استمرار الضغوط الداخلية على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ومطالبة آلاف المتظاهرين بإجراء انتخابات جديدة والموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس لتأمين إطلاق سراح المحتجزين المتبقين فى قطاع غزة.

ووسع الاحتلال عملياته البرية، فى مناطق شرق وغرب مدينة غزة تحت غطاء نارى وقصف مكثّف، طال أحياء الدرج والتفاح المجاورين لمنطقة الشجاعية التى تتوغل فيها قواته منذ أكثر من عشرة أيام.

من جانب آخر حذرت إيران من حرب محتملة على لبنان ، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية «ناصر كنعاني»، أن المغامرة الإسرائيلية ستهز فى المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن «إيران تعتبر دعم لبنان مبدأ.. وتدعم لبنان فى الوقت المناسب».