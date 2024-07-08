البيت الأبيض: أعضاء الناتو سيعلنون عن قيادة عسكرية جديدة بألمانيا لدعم أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، ومدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، مايكل كاربنتر، اليوم الاثنين، إن أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" يعتزمون الإعلان عن قيادة عسكرية جديدة للتحالف في ألمانيا، لتنسيق التدريب والإمدادات لأوكرانيا خلال القمة المرتقبة.

وقال كاربنتر في تصريح للصحفيين: "في القمة، سيعلن الحلفاء عن إجراءات جديدة لدعم أوكرانيا.. إنشاء قيادة عسكرية جديدة لحلف شمال الأطلسي في ألمانيا، والتي ستستخدم القوة المؤسسية لحلف شمال الأطلسي لتنسيق التدريب والإمداد لأوكرانيا، لتطوير قواتها المستقبلية".

وأضاف كاربنتر أن أوكرانيا ستحصل أيضًا على التزامات من الحلفاء لتعزيز قدرات الدفاع الجوي وتقديم مساعدة مالية بمبلغ 40 مليار دولار في عام 2025.

وأشار كاربنترإلى أن "ضم أوكرانيا إلى الناتو يتطلب إرادة سياسية من أعضاء الحلف وهو ما لا يحدث الآن".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.

وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية هي تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.