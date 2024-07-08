زوجة رئيس صربيا تفتتح احتفالية الأيام الثقافية بدار الأوبرا المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تفتتح مساء الخميس المقبل زوجة رئيس صربيا تمارا فوتيتش احتفالية "الأيام الثقافية الصربية" التي تقام خلال الفترة من 10 إلي 12 يوليو الجاري وذلك بدار الأوبرا المصرية.

وذكر بيان سفارة جمهورية صربيا بالقاهرة، أن فعاليات الأيام الثقافية تشمل معرضا يضم مجموعة مختارة من المقتنيات الشخصية ليوفانكا بروز، زوجة رئيس يوغوسلافيا الراحل جوزيف بروز تيتو، أحد الآباء المؤسسين لحركة عدم الانحياز وكذلك معرض الحرف اليدوية التقليدية الصربية تحت عنوان "معرض بلجراد - القاهرة 116 عاما من العلاقات الدبلوماسية" ومعرض تجربة صربيا وذلك بقاعة صلاح طاهر.

وأضاف أن البرنامج الثقافي سيتضمن عرضا لفرقة الرقص الشعبي والرقص الوطني الصربي "كولو" مع فرقة رضا للرقص الفلكلوري البارزة بالمسرح الرئيسي في المسرح الكبير بدار الأوبرا، في ايماءة ترمز لقوة علاقات الصداقة العميقة الجذور بين شعبي صربيا ومصر.

وأوضح البيان أنه من المقرر عقد ندوتين، في الأربعاء، بالمجلس الأعلى للثقافة تتناولا أنشطة حركة عدم الانحياز ودورها العالمي، بالإضافة إلى العلاقات الثقافية بين صربيا ومصر في ظل علاقاتهما الودية والطويلة، وأشار البيان إلي اختتام فعاليات " الأيام الصربية " بعرض فيلم روائي طويل بعنوان "الملك بيتر الأول" الجمعة المقبل، في المسرح الصغير بدار الأوبرا، يتناول حول الصعوبات التي حلت بصربيا في الأوقات المضطربة للحرب العظمى.