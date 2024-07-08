محافظ جنوب سيناء يستمع لعرض منظومة مياه الشرب والصرف الصحي وأهم التحديات التي تواجه القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

استمع اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لعرض ملخص عاجل لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة خلال استقباله المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، للوقوف على ما جرى انجازه في القطاع، وأهم التحديات التي تواجه القطاع بهدف رفع أداء الخدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ، إنه سيجري التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و الوزراء المعنيين والهيئات المختصة، لتذليل الصعاب و مجابهة التحديات المختلفة في هذا المرفق الحساس من مرافق الخدمات، والتي تمس حياة المواطنين في كل مكان.

استقبل المحافظ، المستشار العسكري للمحافظة، للتنسيق لإجراء التدريب العملي المشترك "صقر 136" لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة لمجابهة الأزمات والكوارث.

كما استقبل المستشار فرحان الغمري، مفوض هيئة قضايا الدولة بالمحافظة، لتهنئة المحافظ لتوليه منصب محافظ جنوب سيناء، كما هنأه ايضا بمناسبة حلول عام هجري جديد 1446.

وتم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات،وسبل التعاون بين المحافظة وهيئة قضايا الدولة.