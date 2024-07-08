إطلاق اسم محافظ كفر الشيخ السابق على محور جديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

في خطوة تكريمية، قرر اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إطلاق اسم اللواء جمال نورالدين، المحافظ السابق، على المحور الجديد الذي يربط بين طريق "كفر الشيخ - سخا" وطريق "كفر الشيخ - طنطا".

حضر الحدث الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء وسام السيسي، رئيس قطاع الأمن الوطني بكفر الشيخ، واللواء محمد نجيب، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، ورئيس فرع جهاز الأمن القومي بالمحافظة، والمستشار حامد عيساوي، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية.

وفي تصريحاته، أكد اللواء علاء عبدالمعطي أن محور "اللواء جمال نورالدين" يعد من المحاور الحيوية بالمحافظة، حيث يربط مناطق مختلفة بهدف دعم التنمية الشاملة وتحسين البنية التحتية.

وأضاف المحافظ أن هذا التكريم يأتي تقديراً للإنجازات البارزة التي قدمها اللواء جمال نورالدين خلال فترة توليه منصب محافظ كفر الشيخ، والتي ساهمت في تحقيق تقدم كبير في مختلف المجالات بالمحافظة، منها التعليم والصحة والبنية التحتية.

يذكر أن اللواء جمال نورالدين شغل منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 27 نوفمبر 2019 حتى 3 يوليو الجاري، وقد شهدت المحافظة تطوراً ملحوظاً تحت قيادته في مختلف المجالات.