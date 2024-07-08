شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء أول اجتماع لدراسة مجلس النواب بيان الحكومة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تنعقد الأربعاء المقبل، أول اجتماعات اللجنة الخاصة التي أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عن تشكيلها لدراسة البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة للفترة القادمة، خلال 10 أيام وإعداد تقرير حوله تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس .

وتُشكل اللجنة الخاصة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، وعضوية 42 نائبا، شملت كل من النائب محمدأبو العنين، وكيل مجلس النواب، و رؤساء اللجان النوعية،و ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، بالإضافة إلى كل من النواب " سليمان وهدان، غادة محمود على، مصطفى بكرى، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوى، ندى ألفى، أحمد فرغل، أحمد فتحي".