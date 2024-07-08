شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة شيرين عليش: برنامج الحكومة مطمئن ويؤكد عزمها تحقيق إصلاح شامل والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وعضو أمانة المرأة المركزية بالحزب، ببرنامج الحكومة الجديدة الذى عرضه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اليوم، أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن البرنامج كشف عن عزم الحكومة الجديدة على دعم كافة مقومات وأسس بناء المجتمع التى توفر للمواطن المصرى كافة احتياجاته ومتطلباته فى حياة كريمة.



وأكدت عليش، أن برنامج الحكومة برنامج مطمئن، كونه أشار إلى ضرورة العمل على مواجهة التحديات الراهنة، وإعلان إنهاء خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء وترشيد الاستهلاك والطاقة، ويرسخ مفاهيم الاستقرار والبناء فى كافة الملفات ذات الأولوية والاهتمام وعلى رأسها ملفات الصحة والتعليم والاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج وتوفير فرص عمل مناسبة وتشجيع نمو القطاع الخاص.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة الجديدة وضعت فى اعتبراتها ضرورة حل أزمة ارتفاع الأسعار والقضاء على التضخم، والعمل ضبط الأسواق، فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات، وتوضيح رؤيتها المستقبلية بشأن كافة الملفات الإقليمية والمحلية والدولية بشفافية ونزاهة.



وشددت النائبة على أن الحكومة كشفت عن مساعيها لتحيق التنمية الشاملة والرفاهية للمواطن المصري، من خلال التعاون المشترك بين الجميع بهدف تحقيق الإصلاح الشامل، بإرادة قوية والحرص على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والتخفيف على كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.