شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زراعة الشيوخ: برنامج الحكومة بداية لتحقيق آمال المواطن وزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ما جاء في بيان الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن برنامج الحكومة، أمام مجلس النواب، اليوم، مشيرا إلي أنه جاء متماشيا مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة، ومحددا لأولويات الحكومة في الفترة المقبلة، بما يعد بمثابة بداية جديدة لاستكمال البناء.

وثمن الجبلي في تصريحات له اليوم، إعلان رئيس الوزراء عن تحمل أعضاء الحكومة الجديدة، مسئولية مواجهة التحديات الحالية، والعمل علي تحسين مستوى الخدمات، و استمرار جهود تطوير البنية التحتية وتوفير شبكة حماية اجتماعية والتوسع في انشاء المدارس والجامعات ومشروع حياه كريمة ومبادرة مائة مليون صحة وغيرهامن الجهود.

وأشار الجبلي إلي أهمية ما جاء في بيان الحكومة بشأن القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الزراعى، حيث يتضمن برنامج الحكومة التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة حجم الإنتاج الزراعى وتطوير البحث العلمي بما يسمح باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل قادرة علي مواجهة تحديات التغييرات المناخية ونقص المياه ودرجة الملوحة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية تلك الرؤية لزيادة حجم الإنتاج وتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي وزيادة حجم الصادرات.

وثمن ماذكره رئيس الحكومة في بيانه بشأن عن خطوات الحكومة في برنامجها الجديد لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص ، موضحا أن ذلك هو أحد العوامل الهامة لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الإنتاج بالبلاد، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات.