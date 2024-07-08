شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يثمن بيان الحكومة.. إشارة إلى الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب مستقبل وطن، البيان الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب اليوم، والذي اشتمل على تغطية جميع القضايا والمحاور التي تشغل المواطن المصري والوقوف بجانبه، وما يعكسه من التزام قوي وإصرار على تحقيق تنمية حقيقية.

وأكد الحزب أن بيان رئيس مجلس الوزراء، إشارة قوية إلى إلتزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، ويعكس رؤية طموحة وشاملة لمستقبل مصر تقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكان واضحا أن تلك الرؤية قامت على المحددات التي سبق وأن وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في خطاب تكليفه رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد الحزب بما تضمنه البيان من أهداف واضحة ومحددة تضع المواطن المصري في مقدمة التزاماتها وأولوياتها.

وختاما فإن الحزب يعبر عن دعمه الكامل لبرنامج الحكومة، ويؤكد على عزمه الصادق للتعاون مع الحكومة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، ويدعو جميع القوى السياسية والمجتمع المدني إلى دعم هذه الجهود والعمل معا لبناء مستقبل مشرق لمصر بقيادة الرئيس السيسي.