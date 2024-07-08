"واللا": اجتماع مصري إسرائيلي أميركي في القاهرة لبحث تأمين حدود قطاع غزة

يعقد كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز اجتماعا ثلاثيا في القاهرة مع المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين والمصريين لمناقشة صفقة التبادل المقترحة بين إسرائيل وحركة حماس.

جاء ذلك بحسب ما أورد موقع "واللا" الإسرائيلي، نقلا عن أربعة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كبار، مشيرا إلى أن المحادثات في القاهرة ستتركز حول ترتيبات إعادة فتح معبر رفح، والإجراءات الأمنية التي من شأنها أن تمنع تهريب الأسلحة من مصر إلى فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وتعتبر السلطات الاسرائيلية أن الترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، تشكل مسألة أساسية يجب حلها تمهيدا للتوصل إلى اتفاق محتمل، فيما شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس، على أن أحد شروطه للصفقة هو ضمان عدم تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة.

وعلى الرغم من عدم ذكر هذه المسألة في نص مقترح صفقة التبادل ووقف إطلاق النار المطروح، إلا أن واشنطن والقاهرة وتل أبيب تسعى إلى التوصل إلى تفاهمات حول هذه المسألة من خلال التعاون الثلاثي بين الأطراف، بحسب ما نقل "واللا" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.