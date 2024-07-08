خارجية كندا تحث إسرائيل على التراجع عن قرارها بالموافقة على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية

حثت وزارة الخارجية في كندا الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها بالموافقة على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، قائلة إن هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي.

واوضحت الخارجية الكندية في بيان، بانها "تعارض كندا بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. إن الإجراءات الأحادية الجانب، مثل إضعاف السلطة الفلسطينية ماليا وتوسيع المستوطنات، تتعارض مع القانون الدولي".