حماس: ما يجري من تهديد إسرائيل لأحياء واسعة بغزة وطلب إخلائها من شأنه إعادة التفاوض إلى الصفر

أكدت حركة "حماس"، أن "إسماعيل هنية أجرى اتصالات عاجلة مع الإخوة الوسطاء محذرا من التداعيات الكارثية لما يجري في غزة". وشددت الحركة، على أن "ما يجري من تهديد الاحتلال لأحياء واسعة بغزة وطلب إخلائها من شأنه إعادة العملية التفاوضية إلى نقطة الصفر".

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