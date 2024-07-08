"الجديد": سفراء الخماسية يعقدون اجتماعهم الدوري يوم الثلاثاء في قصر الصنوبر

أفادت مصادر "الجديد"، بأن "طرح نواب المعارضة لا يحمل راية الحوار لكنه قد يشمل دعوة الى احترام القواعد الدستورية وفتح مجلس النواب للتشاور من دون رئيس للجلسات أو دعوات رسمية".

كذلك كشفت معلومات "الجديد"، أن "سفراء الخماسية يعقدون اجتماعهم الدوري يوم الثلاثاء في قصر الصنوبر بغياب السفير القطري وتتردد السفيرة الاميركية بالحضور".

ولفتت الى أن "محاولة للبت بأسماء الناجحين بالمدرسة الحربية في جلسة مجلس الوزراء ، وزير الدفاع يعترض والطلاب والاهالي يعتصمون أمام السراي الحكومي".

وأضافت "السراي الحكومي كان يترقب زيارة لرئيس وزراء المجر الى لبنان يوم الاثنين قبل أن تلغى الزيارة ويتم إعلام الدوائر الرسمية بتوجه رئيس الحكومة المجري الى روسيا بدلا من لبنان".