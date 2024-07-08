الشباب والرياضة تعقد اجتماعا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز خدمات التنمية cds

ياسر رشاد - القاهرة - عقدت وزارة الشباب والرياضة اجتماعاً تنسيقياً مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ومركز خدمات التنمية cds والمؤسسة الاستشارية للتنمية "اتجاه"،

لتقييم أنشطة أندية السكان بالمحافظات، بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها.

وسيتم اختيار عدد من المحافظات لعمل تقييم العائد والمردود من التدريبات التي تم تنفيذها، والخاصة بقضايا السكان والصحة الانجابية، والزواج المبكر وزواج الأطفال، والممارسات الضارة والعنف القائم علي النوع الاجتماعي، وسيتم إجراء مقابلات مع المنسقين ومديري مراكز الشباب والمستفيدين لعمل التقييم.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي أهمية الإهتمام ببرامج تمكين الشباب

والتعاون مع المنظمات التي تقدم برامج توعية للشباب، وخاصة فيما يخص السكان، حيث بلغ عدد أندية السكان 431 نادي سكان داخل ٢٧ محافظة، يتم تنفيذ أنشطة وفعاليات منها "المسرح التفاعلي، الغناء، جلسات التوعية والتي تلقي اهتماماً كبيراً من الشباب".



