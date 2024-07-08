محافظ أسيوط يحيل موظفين بالإدارة الصحية بالفتح للتحقيق لتقاعسهم في العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

فاجأ اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط – خلال جولة ميدانية – العاملين بالإدارة الصحية بالفتح ومركز شباب الواسطى وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، ومحطة صرف الناصرية، للوقوف على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار جولاته الميدانية على القطاعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وتحقيق الانضباط.

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز الفتح ويسرى عمران مدير المتابعة الميدانية.

وتفقد محافظ أسيوط جولته بتفقد سير العمل بالإدارة الصحية بمركز الفتح وتفقد العيادات والمعامل بالوحدة وزار مكتب تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للفحص المقبلين على الزواج وعيادة الأسنان واستمع إلى طلبات المواطنين موجهًا بسرعة الرد عليها وإيجاد الحلول العاجلة، لافتًا إلى أن الخدمات الصحية على رأس الاولويات، وطالب العاملين بتحسين الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين على العيادات.

كما فاجأ المحافظ العاملين بمركز شباب الواسطى والذي يشهد إحلال وتجديد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ووجه بإحالة مدير المركز إلى التحقيق لتقاعسه عن واجبات عمله ووجود بعض الإهمال بدورات مياه المبنى القديم وعدم نظافة المكان، كما تفقد محطة صرف صحي الناصرية والتي يجري العمل بها لخدمة أهالي قرية الناصرية بالفتح، ووجه بإحالة فني تشغيل المحطة للتحقيق لتقاعسه عن واجبات عمله، كما تفقد سير العمل بمأمورية الشهر العقارى بالفتح واطمئن على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد المحافظ سير العمل بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بقرية الواسطى، وتابع توافر السلع التموينية "الزيت والسكر والأرز والأجبان والشاي" بكميات كبيرة لسد احتياجات المواطنين وتوفير إحتياجات البدالين التموينين ومشروع جمعيتي حفاظًا على حق المواطن، موجهاً بضرورة مراجعة محاضر النيابة العامة الخاصة بالمضبوطات وخاصة المنتهية الصلاحية منها والتأكد من التحفظ الجيد عليها وعدم المساس بها مع اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية بالفرع وفقًا لإجراءات الحماية المدنية.