بداية الموجة شديدة الحرارة..الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة تسجل القاهرة الكبرى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة، والوجه البحري ومدن القناة 37 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 32 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.

اقرأ أيضا:

حنفي جبالي: مجلس النواب يعتبر الأمن القومي فرض عين

رئيس النواب: نستمد دورنا من الدستور.. ونتعاون مع الحكومة في المجال التشريعي

حنفي جبالي: لسنا مجلس اصطياد الأخطاء ونتعاون دومًا مع جهات الدولة