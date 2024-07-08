البلشي مشيدًا بقرار الدستورية: إلغاء عقوبة حبس الصحفي في قضايا النشر انتصار لحرية النقد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

ثمن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تأييد “الدستورية” حظر توقيع عقوبة سالبة للحريات في جريمة قذف المواطن العام عن طريق النشر.

وأشار البلشي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن هذا القرار ليس ميزة للصحفيين فقط ولكن لكل المواطنين، ولحرية التعبير في المجتمع، حيث كنا نحتاج لهذا الحكم، الذي جاء ليؤكد أن الصحفي لا يجب أن يعاقب بالحبس عند نقد موظف عام.

وأوضح الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن هذا الحكم يأتي ليوضح أن مطالب نقابة الصحفيين منذ وضع دستور 2014 مهمة وضرورية، مضيفا أن إلغاء عقوبة حبس الصحفي في قضايا النشر انتصار لحرية النقد، متمنيا أن يتحول لواقع ولنص قانوني في جميع قضايا النشر.