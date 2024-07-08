إعلام عبري: 4 أحداث أمنية صعبة تعرض لها الجيش بتل الهوى

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 4 أحداث أمنية صعبة تعرض لها جيش الاحتلال في منطقة تل الهوى.

وذكرت وسائل الإعلام أنه تم نقل 3 جنود مصابين من معارك غزة.

كان مسؤول أمريكي كبير، ذكر أن مدير المخابرات الأمريكية (سي آي إيه) وليم بيرنز سيتوجه إلى الدوحة غدا الثلاثاء لبدء المفاوضات الأربعاء مع الأطراف المعنية بقصفة تبادل الأسرى.

كانت القناة الـ 13 الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين كبار قولهم، إن الخلافات داخل حكومة بنيامين نتنياهو تتزايد وان وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير يبحث عن ذرائع لتفكيكها والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

ووفقا للمسؤولين فإن رؤساء الائتلاف الحكومي لم يجتمعوا منذ فترة بسبب تلك الخلافات.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن نتنياهو سيجتمع مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعد طلبه الدخول إلى الحكومة المصغرة مقابل تأييد قانون الحاخامات.

وقال قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه علينا أن نجهز أنفسنا دون توقف استعدادا للتهديدات المقبلة.

وأضاف قائد المنطقة الوسطى، أن ما يحدث الآن في الضفة الغربية يشكل خطرا على بقاء إسرائيل، موضحا أن الجرائم القومية تزايدت ضد فلسطينيين لم يشكلوا أي تهديد.

وتابع جيش الاحتلال، أن تلقى ضربة موجعة في 7 أكتوبر وهذه الحرب تعلمنا درسا في التواضع.