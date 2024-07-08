أعيدوا مدينتنا عروس النيل.. محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف حملات إزالة تراكمات القمامة بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

شدد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على رؤساء المنطقة المركزية في مناطق (شرق - غرب) ومركز المنصورة بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في شوارع مدينة المنصورة، بهدف استعادة سحرها وجمالها كسابق عهدها عروس النيل.

جاء ذلك خلال جولة ليلية مفاجئة قام بها محافظ الدقهلية مساء أمس الأحد والتي استمرت من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 12 منتصف الليل، لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات في شوارع مدينة المنصورة. رافق المحافظ في جولته المدير الإداري بالمحافظة، حيث تفقد شوارع (جيهان - حسين بيك - السكة الجديدة - بنك مصر - منطقة منشية المصطفى - شارع سور القطار).

ووجه اللواء طارق مرزوق، رئيس حي غرب المنصورة، برفع تجمعات القمامة من جوار سور القرية الأولمبية ووضع صناديق للقمامة وإقامة أحواض زراعية بالموقع وزراعتها، ومنع إلقاء القمامة في هذه المنطقة على الأرض، بعد أن لاحظ وجود تجمعات كبيرة من القمامة ووجود عدد كبير من النباشين في الموقع وتأثير سلبي على صورة المدينة بالنسبة للمواطنين.

كما وجه "المحافظ" رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه النباشين ومصادرة معداتهم لمنع انتشار هذه الظاهرة نهائيًا من شوارع مدينة المنصورة ولتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وكلف اللواء طارق مرزوق، رئيس حي غرب المنصورة، بالتنسيق الفوري مع مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لنقل تراكمات مخلفات الهدم من أرض موقف الثلاجة القديم بنفقة الملاك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه من يقوم بإلقاء المخلفات الصلبة في غير أماكنها المخصصة.

كما كلف رئيس حي غرب بسرعة رفع تجمعات القمامة بجوار سور القطار وأمام محطة تموين السيارات في منطقة منشية المصطفى.

وأمر "المحافظ" رئيس حي غرب المنصورة بسرعة نقل الباعة الجائلين من شارع السكة الجديدة إلى الباكيات المخصصة لهم في تقاطع شارع بنك مصر مع السكة الجديدة وحسين بيك، ومنع انتشار الباعة الجائلين في الشوارع ورفع كافة الإشغالات لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.