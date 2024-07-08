نائب وزير الإسكان: توقيع عقود تنفيذ 90 مشروعًا في الساحل الشمالي -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان لقطاع التخطيط والمشرف على مكتب الوزير، إن تنمية بعض المناطق بالساحل الشمالي "مثل رأس الحكمة" لا يعد أمراً منفصلًا عن خطة تطوير الساحل الشمالي الغربي بالكامل، والتي تسعى لها الدولة منذ فترة طويلة.

وأضاف عباس، خلال كلمته بمؤتمر الأهرام العقاري، اليوم الإثنين، أن الخطة القومية لا تشمل مناطق بعينها ولا تنطبق على رأس الحكمة فقط؛ بل لدينا 5 مدن مستهدف تنميتها في الساحل الشمالي الغربي وكانت أولاها العلمين الجديدة التي أنشأتها الدولة بالكامل وطورت شبكة طرق ومرافق متعددة لخدمة المنطقة ككل وليس فقط العلمين أو رأس الحكمة.

وتابع نائب وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، بأن هناك خطة قومية للمشروعات لكل ربوع الجمهورية وليس الساحل الشمالي فقط أو الصعيد فقط؛ بل خطة متكاملة تستهدف كل المناطق شرقًا وغربًا لتحقيق أفضل حياة لأهل مصر، والمدن المقرر إنشاؤها بالساحل الشمالي ستشكل نقاط جذب سكاني، بها كل الأنشطة الاقتصادية، وبدأنا بمنطقة صناعية في العلمين الجديدة جار تشغيلها بالفعل.

وأكد نائب الوزير أن الدولة نفذت عشرات المشروعات لتدعيم شبكات الطرق والبنية التحتية بالساحل الشمالي؛ مما عاد بالنفع على المنطقة ككل وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي الذي سيحقق عائدات متكررة للدولة؛ مثل الضرائب والرسوم، بخلاف النشاطات التي تستثمر فيها بشكل مباشر، وخطة الدولة لترابط وسائل النقل بين الساحل الشمالي وباقي أنحاء الجمهورية سيكون لها مردود إيجابي؛ خصوصًا مع تشغيل المطار والموانئ.

وقال عباس إن الدولة وقعت عقودًا لتنفيذ نحو 90 مشروعًا بالساحل الشمالي، على مساحة 12 ألف فدان تقريبًا، ونستهدف أن يكون لنا دور كبير في تدعيم تصدير العقارات في القريب العاجل، وننتظر عملاً جاداً ودؤوباً من المطورين العقاريين، ولدينا تكليفات بحل أية مشكلات يتعرضون لها وإزالة أية عقبات تواجههم، لكونهم شركاء الدولة في التنمية.