مجلس الأمن يناقش غدًا الضربة الروسية على مستشفى للأطفال في كييف

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ)

قرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة غدا الثلاثاء لمناقشة الضربة الروسية على مستشفى للأطفال في كييف.

وتقدمت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن والإكوادور، العضو غير الدائم في المجلس بطلب لعقد اجتماع طارئ.

ومن المقرر عقد الاجتماع في الساعة الرابعة مساء (2000 بتوقيت جرينتش) غدا الثلاثاء.

وأطلقت روسيا اليوم الاثنين رشقة من الصواريخ على عدة مدن أوكرانية، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا في كييف و11 في مدينة كريفي ريه في وسط أوكرانيا. وقالت السلطات إن أكثر من 125 شخصا أصيبوا في الهجمات.

وفيما سبق نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، الاتهامات الموجهة إلى قواتها باستهداف مواقع مدنية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إن "اللقطات تؤكد أن الدمار ناجم عن سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني".

وتتهم أوكرانيا روسيا شن هجمات صاروخية واسعة استهدفت مستشفى للأطفال في مدينة كرفيي ريه، ما أدى لمقتل وإصابة 70 شخصًا في حصيلة أولية أعلنتها السلطات الأوكرانية.

وأفاد وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، أن القوات الروسية شنت هجمات واسعة على المدينة، وتركزت على مستشفى الأطفال.

من جانبها تعهدت هولندا بتعجيل إرسال نظام باتريوت وطائرات إف 16 إلى كييف عقب الهجوم الروسي على المستشفة، من أجل التصدي للقوات الروسية.