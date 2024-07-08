"حب ياخد اللقطة".. كواليس القبض على مسن رفع لافتة بعزاء أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مع غروب شمس الاثنين، ارتدى "خالد" ملابسه قاصدًا إحدى المكتبات بمحل سكنه بمنطقة روض الفرج شمال العاصمة وطلب من العامل "عايزك تطبع لي ورقة".

الرجل الستيني طلب منه كتابة وطباعة لافتة تحمل اتهامات لعدد من الرياضيين على خلفية الروايات المتداولة بشان المتسبب في وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

بخطوات هادئة اقترب "خالد" من مقر انعقاد عزاء اللاعب بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين وسط الجيزة. ما إن وصل إلى مدخل السرادق حتى رفع اللافتة أمام كاميرات الصحفيين.

لافتة الموظف بالمعاش انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم. حظيت بتداول واسع عبر منصات السوشيال ميديا لتقع في النهاية بين أيدي ضباط المساعدات الفنية بمديرية أمن الجيزة بقيادة المقدم محمد إدريس.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة وجه بسرعة فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله. الخدمات الأمنية تحت إشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة تحفظت على "خالد 61 سنة" موظف بالمعاش واصطحبته إلى ديوان القسم للتحقيق.

مصدر أمنى مسؤول أفاد بأن القبض على "خالد"؛ بتهمة رفع لافتة خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت يوجه خلالها الاتهامات لعدد من الرياضيين بالتسبب فى وفاة اللاعب دون دليل مكتفيًا بالقول "حب ياخد اللقطة".