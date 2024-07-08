متحدث التعليم: تشكيل لجنة لتعويض الطلاب عن الأخطاء الواردة بامتحان الفيزياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، ان هناك حملة ممنهجة لإثارة القلق واللغط بعد كل إمتحان من امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "آخر النهار"، علي فضائية "النهار"، ان الوزارة معنية بالإستماع للطلبة وأولياء الأمور وتلقي الشكاوي الخاصة بهم والعمل عليها.

وأشار الي ان الوزارة كان لديها الشجاعة الكافية للإعتراف ببعض الأخطاء التي وردت في امتحان الفيزياء وتم تشكيل لجنة وتعويض الطلاب عن هذه الأخطاء وتم الإعلان عن هذه الأخطاء بمنتهي الشفافية والوضوح.

وأكد ان اجراءات الوزارة قوية ودقيقة وتتم بالتعاون مع عدد كبير من الجهات بداية من سحب أسئلة الامتحان من بنوك الأسئلة وحتي ضبط انتظام سير العملية التعليمية، مشيرا الي ان في بعض الأحيان يتم ضبط حالات خروج عن الإجراءات ولكن يتم ضبطها والتعامل معها.