شرف لي أن أكون معكم.. فيديو عناق سياسي فلسطيني ووزير إسرائيلي يثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أثار مقطع فيديو للسياسي الفلسطيني مصطفى البرغوثي، سخصًا واسعًا، يظهر فيه وهو يعانق الوزير الإسرائيلي السابق شلومو بن عامي ويقول: "إنه لشرف عظيم لي أن أكون مع شلومو بن عامي".

ولم يقتصر الغضب ضد البرغوثي على فيديو العناق بل تصريحاته الموثقة بالصوت والصورة والتي تناقض مواقفه السابقة، فقد قال: "أنا ضد قتل الفلسطيني والإسرائيلي.. أنتم تعرفونني".

وأضاف: "أنا أتعاطف مع الشعب اليهودي الذي عانى من الهولوكست ومعاداة السامية". وطالب بإدخال قوات دولية لغزة ودعا لإقامة دولة واحدة مع الإسرائيليين وأعرب عن تعاطفه مع الشعب اليهودي.



كما قال إن فلسطين التاريخية هي إسرائيل والأراضي المحتلة. وتابع: "أفضل حل الدولة الواحدة.. عرب ويهود بحقوق متساوية للجميع"، مطالبًا بإدخال قوات دولية إلى قطاع غزة وقال: "إذا ضمن العالم دولة فلسطينية في غزة والضفة والقدس الشرقية فإن حماس ستوافق".

هذه المشاهد فتحت سيلا من الهجوم ضد البرغوثي، ما أجبره على التراجع وأصدر بيانا اعترف بالمشاركة في ندوة حضرها شلومو بن عامي الذي تولى حقيبتي الخارجية والأمن الداخلي سابقا في إسرائيل.

وقال البرغوثي إنه زار إيطاليا للقاء قادة الكتل البرلمانية الداعمة للشعب الفلسطيني، كما قال إنه لضيق الوقت لم تتح له فرصة كافية للتعرف على جميع المشاركين.