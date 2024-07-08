شكرا لقرائتكم خبر عن عضو طاقة النواب: بيان الحكومة اتسم بالموضوعية وكاشف لحجم التحديات والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب حسن خليل، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى والذي أعلنه اليوم في البيان الذي ألقاه أمام نواب الشعب، جاء واقعيا وكاشفاً لحجم التحديات وسبل حلولها، واتسم بالموضوعية والشفافية، والجرأة في العرض لكافة الملفات .

وشدد عضو لجنة الطاقة،، على أن بيان الحكومة يحمل تأكيدات واضحة على الاستمرار ومواصلة تنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبيل تلبية طموحات المصريين، والحفاظ على الأمن القومي المصري في ظل التحديات والعدائيات التي تواجه الدولة المصرية في الخارج والداخل،

وأشار إلى أن الحكومة الحالية عليها مهام ثقيلة، في ظل الدوائر الخارجية المشتعلة ، والتي تتطلب جهوداً كبيرة في سبيل الحفاظ على الأمن القومي المصري من التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأوضح أن بيان الحكومة اليوم تميز بالواقعية والروؤية المستقبلية، وركز على توجهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الرئاسي لعام 2024، وراعى المحاور الرئيسية اللازمة للبناء علي مكتسبات المرحلة الماضية مرحلة البناء والتنمية والتعمير الي جني الثمار.

وذكر أن رئيس الوزراء استعرض طبيعة التحديات التي تُواجهنا، والتي علينا بادئ ذي بدء أن ندركها، حيث أشار إلى أنها تحديات ذات وجوه متعددة، حيث يرتبط الوجه الأول بإكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ عشر سنوات، والتي بذلت فيها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهدًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، واستصلاح الأراضي وتطوير الصناعة، وتطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعي لقطاعات عريضة من السكان، وإتاحة شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة في القضاء على الأمراض المُزمنة، والتوسع في انشاء الجامعات والمدارس، والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم، وتقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروع حياة كريمة لتحسين جودة الحياة في القرى، ومبادرة مائة مليون صحة، ومبادرة تكافل وكرامة.