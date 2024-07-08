شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: برنامج الحكومة يؤكد التزامها بتحقيق تطلعات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، أن بيان الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن برنامج الحكومة الجديدة، اليوم الإثنين أمام مجلس النواب، يؤكد التزام الحكومة بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة، ويكشف عن جدية التشكيل الجديد في التعامل مع التحديات التى تواجه البلاد خلال الفترة الحالية.

وأوضح البنا، في تصريحات له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء أكد اهتمام الحكومة في برنامجها الجديد المعد لمدة الثلاث سنوات المقبلة، بتحقيق تطلعات المواطنين، وتنفيذ توصيات الحوار الوطنى واستكمال البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن بيان الحكومة أكد الالتزام بتوجيهات الرئيس السيسي فيما يتعلق بسياسات بناء الإنسان المصري والتعامل معه كأولوية قصوى، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم، فضلا عن تطوير الثقافة والوعي الوطني للحفاظ علي السلام الاجتماعي، كذلك تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية.

وتابع النائب أحمد البنا، أهمية خطة الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص القطاع الزراعى حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء عن استكمال مشروعات التوسع الزراعى واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل ذات إنتاجية وجودة أعلي تتماشي مع التغيرات المناخية. وتابع، أن القطاع الإنتاج بشكل عام من شأنه إحداث طفرة حقيقية في البلاد وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الصادرات.

وثمن البنا، إعلان رئيس الوزراء عن أن برنامج الحكومة يهدف إلي تحقيق عدة اهداف ومنها قضايا الأمن القومي وارتفاع المستوي الثقافي والاجتماعي خاصة خدمات التعليم والصحة وضبط الأسواق والتطوير الشامل تخفيف وتيرة التوترات التي تؤثر علي المواطنين ومعالجتها بكل حزم وفتح صفحة جديدة مع الإدارات المحلية"

وأكد أهمية إعلان الحكومة عن سعيها للشراكة مع القطاع الخاص ، موضحا أنه السبيل لتحقيق الأهداف و المصلحة العليا مضيفا " يجب أن تعلو المصلحة العليا على أي مصلحة".