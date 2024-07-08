شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الغد يثمن برنامج الحكومة ويطالب بتقرير دورى للرأى العام عن حجم ما تحقق والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد على تأييد الحزب لبرنامج الحكومة الجديدة والذي جاء استجابة لتكليفات الرئيس السيسى العشرة الأساسية والتى كلف الحكومة الجديدة بالسهر لتحقيقها.

فى الفترة القادمة وفى مقدمتها الحفاظ على محددات الامن القومى وإعطاء الأولوية للصحة والتعليم ودفع المشاركة السياسية وتنميتها ومكافحة التطرف والارهاب وتنمية الوعى الوطنى وتنمية الخطاب الدينى المعتدل وترسيخ المواطنة ودعم السلام المجتمعي، واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى وتوفير مظلات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وجذب الاستثمارات وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق بالإضافة إلى علاج التضخم، وتطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

ناشد رئيس حزب الغد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة بضرورة تقديم تقرير دورى على فترات لمجلس النواب بما تم إنجازه فى المحاور الأساسية العشرة والأولويات التى حددها السيد رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة حتى يتثنى لممثلى الشعب وللرأى العام الوقوف على حجم ماتم وماسيتم.

كما ناشد رئيس حزب الغد رئيس الحكومة بضرورة التواصل مع الأحزاب السياسية التى كانت شريكة فى الحملة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسى إبان ترشحه لفترة الرئاسة الحالية، على المستويين المركزى والمحلى وإعطاء التوجيهات لقيادات الإدارة المحلية بالتعاون مع قيادات الأحزاب المحلية للمساهمة فى حل مشاكل المواطنين فى المحافظات.

وناشد رئيس الغد أعضاء مجلس النواب القيام بأدواره التشريعية والرقابية المنوطة به دعما للجهود التى تتم من قبل السلطة التنفيذية فالتكامل والتناغم والتعاون بين السلطتين مطلوب للغاية فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر البلاد