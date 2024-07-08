شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تضامن النواب: اللجنة البرلمانية تقوم بدراسة دقيقة وعميقة لبرنامج الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، عن سعادته لاختياره عضوًا باللجنة البرلمانية لمناقشة برنامج الحكومة، الذى تم عرضه أمام مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم.

وقال فتحى، خلال بيان صحفى، إن هذه اللجنة ستقوم بدراسة دقيقة وعميقة لبرنامج الحكومة، موضحا أن اللجنة ستجتمع على مدار 10 أيام متواصلة وفى النهاية ستقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل جميع الملاحظات والتوصيات عن هذا البرنامج.

وأشار فتحى، إلى أنه يأمل أن يكون البرنامج الحكومى ملبيًا لطموحات المواطنين حتى يساهم فى تخفيف العبء عنهم، لافتا إلى أنه :"آن الأوان أن يشعر المواطن بأن الحكومة تقف بجانبه، ويجب أن يكون هناك تنسيق حقيقى بين الوزارات لتحقيق تكامل وتعاون مثمر، يكون فى صالح المواطن المصري".

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد أعلن فى الجلسة العامة اليوم تشكيل لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وتضم اللجنة فى عضويتها 42 نائبا، محمد أبو العينين، وكيل المجلس، رؤساء اللجان النوعية، ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، والأعضاء أحمد فتحى، غادة على، سليمان وهدان، مصطفى بكرى، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوى، ندى ألفى ثابت، أحمد فرغلي.