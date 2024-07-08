شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: بيان الحكومة تضمن رؤية شاملة لملفات تشغل اهتمامات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

قال حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، إن بيان الحكومة الذى عرضه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمام مجلس النواب؛ تضمن رؤية شاملة للملفات التى تشغل اهتمامات المواطنين، وفى مقدمتها حماية الأمن القومى؛ وبناء الإنسان وبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات؛ وتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطني.

وقال رئيس حزب الحرية المصرى، إن برنامج الحكومة جاء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوصيات الحوار الوطنى؛ ويتضمن أولويات المرحلة الراهنة واليات العمل خلال الفترة القادمة؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق تطلعات المواطنين؛ وتحسين مستوى المعيشة؛ من خلال العمل على ضبط الاسواق؛ ومواجهة ارتفاع الأسعار؛ وانهاء أزمة انقطاع الكهرباء.

وأضاف أن الحكومة عليها أن تلتزم بتنفيذ تعهداتها أمام مجلس النواب وفقا للجداول الزمنية المحددة؛ لكى تعيد بناء الثقة مع المواطنين.



وأكد أن العمل على تحقيق الأمن القومى بمفهومه الشامل على رأس أولويات الحكومة؛ بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود؛ ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية وتعزيز دور مصر فى المحيط العربى والدولى؛ وأن أمن مصر المائى وأمن الطاقة والامن السيبرانى جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومى.

وأشار رئيس حزب الحرية المصرى، إلى أن برنامج الحكومة تصمن رؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان؛ من خلال توفير مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنبن، والعمل على التمكين الاقتصادى للاسر؛ والاهتمام بتطوير التعليم والصحة.

وتابع أن المحور الاقتصادى تضمن بناء اقتصاد جاذب للاستثمار وقادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحد من التضخم وتوفير حياة كريمة للمواطنين.