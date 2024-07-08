البيت الأبيض: لا تزال هناك فجوات بين حماس وإسرائيل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى

اشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين، الى إن اثنين من المسؤولين الأميركيين الكبار موجودان حاليا في القاهرة لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، مضيفا أنه لا تزال هناك فجوات بين الجانبين.

وأوضح كيربي أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت مكجورك موجودان في مصر للاجتماع مع مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأردنيين، مضيفا أنه ستكون هناك "مناقشات للمتابعة" في الأيام القليلة المقبلة.

ولفت الى ان أميركا ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية في ظل الرئيس الإيراني الجديد، ولا نتوقع أي تغيير في السلوك الإيراني.