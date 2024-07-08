ستارمر: الاقتصاد البريطاني في حالة سيئة وسنتخذ القرارات اللازمة لتحسين الأوضاع

اشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الى إن اقتصاد البلاد "في حالة سيئة"، وإن حكومته الجديدة ستتخذ القرارات اللازمة لتحسين الأوضاع.

وأضاف ستارمر، الذي قاد حزبه لتحقيق فوز ساحق في انتخابات الأسبوع الماضي "الاقتصاد في حالة سيئة، أعتقد أن البلاد بأكملها تعرف ذلك. ولهذا السبب هناك تكليف قوي لحكومة حزب العمال المقبلة بالتغيير". وأردف قائلا "ما يتعين علينا فعله الآن هو المضي قدما وإحداث هذا التغيير".

وذكرت وزيرة المالية راشيل ريفز في وقت سابق إن الحكومة بدأت مهمة تدشين مشروعات بنية تحتية واستثمارات خاصة في إطار "مهمة وطنية" جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي.